David Guetta en Sia herenigd voor nieuwe single ‘Let’s Love’

Met onder andere de nummers ‘Titanium’, ‘Flames’ en ‘She Wolf’ behaalden David Guetta en Sia al meer dan twee miljard streams en nu werken de twee opnieuw samen! Vandaag brengen ze de single ‘Let’s Love’ uit.

‘Let’s Love’ is geproduceerd en opgenomen tijdens de quarantaine eerder dit jaar en biedt met de 80’s sound hoop en liefde aan iedereen die dat nodig heeft in deze tijden. Eerder deed David Guetta dat al door met zijn ‘United At Home’ livestream events vanuit Miami en New York 1.5 miljoen dollar op te halen voor goede doelen die meehelpen in de strijd tegen COVID-19.

David Guetta

David Guetta is meer dan een DJ en producer. Door dance muziek te combineren met andere populaire genres als pop en urban heeft hij ervoor gezorgd dat zijn muziek een breed publiek heeft bereikt. Hij ontdekte house muziek in 1987 en werkte toen als promoter en DJ in Parijs. Na twintig jaar hard werken wist hij de top te bereiken met de single ‘When Love Takes Over’. Inmiddels heeft David al meer dan 5 miljoen platen wereldwijd verkocht, 10 miljard streams op YouTube en Spotify en twee Grammy’s op zijn naam staan. De lijst met artiesten waarmee hij heeft samengewerkt is indrukwekkend (o.a. Lady Gaga, Rihanna, Sia), net als de festivals en clubs waar hij heeft gedraaid.