Action Bronson kondigt zesde studioalbum aan en brengt nieuwe single uit

Action Bronson kondigt vandaag zijn nieuwe album aan. ‘Only For Dolphins’ telt twaalf nummers en zal op 25 september verschijnen. Eind juli bracht de New Yorkse rapper het nummer ‘Latin Grammys’ uit, die afkomstig is van de plaat. De opvolgsingle ‘Golden Eye’ – een ongedwongen track met een reggaebeat van producer Budgie – is nu te beluisteren.

Op het album combineert Action Bronson meerdere stijlen en genres, waaronder Turkse psych, reggae, Franse filmmuziek, rockballad en Russische funk. Zijn vaste groep producers, waar o.a. The Alchemist, Harry Fraud en Budgie bij horen, leveren de beats voor de nieuwe plaat. Over de opvallende albumtitel zegt Action Broson: “The dolphin is one of the most intelligent creatures ever created on whatever planet we’re on. They have their own way of communicating. They have nuance and intangibles.”

De rapper gaat inmiddels al tien jaar mee, maar blijft onvermoeid zijn rapskills verfijnen. Fan zijn van Action Bronson staat gelijk aan het liefhebben van details. Zo is ook ‘Only for Dolphins’ doorspekt met levendige beeldspraak en scherpe verwijzingen. Bovendien schilderde Action Bronson de albumhoes zelf, zoals hij dat eveneens deed voor ‘White Bronco’ (2018) en zijn ‘Lamb Over Rice EP (2019).

Met ” Latin Grammys’ luidde Action Bronson zijn eerste single release van 2020 in. Het nummer werd geproduceerd door Tommy Mas, die ook meewerkte aan Bronson’s debuutalbum ‘Dr. Lecter’ (2011). Over een latin beat hoor hem vertellen over zijn exquisiete levensstijl – precies zoals men dat van hem gewend is. Naast muziek is de rapper druk bezig met de kookserie ‘F*ck, That’s Delicious’, acteerwerk en zijn muziekshow ‘Live From The Moon’.