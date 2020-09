Zes Nullen Baby, ofwel Yung Nnelg (roepnaam Glenn) komt op 16 oktober naar Patronaat voor een show in 1,5 meter setting tijdens het Stage 1,5 programma! In 2018 hadden we de artiest voor het laatst op ons podium, toen nog ter ere van zijn legendarische Grand Slam Tour. De ‘Skeemen’ rapper zat afgelopen jaar niet stil, begin dit jaar kwam de langspeler ‘Balans’ uit.

