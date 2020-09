Gold komt naar Patronaat

De Rotterdamse dark rockband viert vanavond de 5th anniversary van hun tweede en stijl-definierende album ‘No Image’ dat intergraal uitgevoerd wordt. Op deze plaat vond de groep haar eigen geluid met een mix van occulte rock, postpunk en zelfs hier en daar een vleugje black metal als soundtrack voor de apocalypse.

Toen het album in 2015 gereleased werd, was de wereld net zo onrustig als nu. ‘No Image’ fungeerde daarbij als een aanklacht tegen de apathie van de samenleving tegen de harde realiteit. Maar nog meer, ‘No Image’ legde voor GOLD de basis voor diverse vriendschappen en honderden shows in binnen- en buitenland. Daarom nodigen ze je graag uit om op 23 oktober langs te komen of mee te kijken en nieuwe, mooie herinneringen te creĆ«ren in deze wanhopige tijden.

Gold staat op 23 oktober in Patronaat in Haarlem.