Jason Waterfalls komt naar V11

De Utrechtse formatie Jason Waterfalls is wat je noemt een geluidsoffensief: een arsenaal aan catchy riffs die zodanig blijven plakken dat stickers overbodig zijn geworden, en niet vergeten een onuitputtelijke energie dat zich meet met de grootste hedendaagse rockbands. Jason Waterfalls is een band die een moshpit kan starten, maar even gemakkelijk de zaal aan het dansen krijgt. Qua sound haalt de band inspiratie uit bijvoorbeeld Jimmy Eat World en Bring Me The Horizon.

Met het kenteken 3FM Talent op zak gaat Jason Waterfalls voor het hoogst haalbare, zelfs in tijden waarin we het even zonder livemuziek moeten doen. Een van de meest populaire songs van de band heet New Reality: hoewel het in eerste instantie geschreven is als een persoonlijk lied over verlies en wederopbouw, krijgt het in dit crisisjaar opeens een hele nieuwe lading. Het spreekt boekdelen over de grenzeloze potentie van Jason Waterfalls: deze band schrijft liedjes die iedereen uit volle borst kan meebrullen.

Jason Waterfalls komt op 28 januari naar V11.