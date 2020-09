Opeth voor twee shows naar TivoliVredenburg

Opeth komt voor 2 shows exclusief naar Utrecht. Op dinsdag 19 oktober en woensdag 20 oktober spelen ze in TivoliVredenburg, dit worden verschillende sets!

Bij deze speciale Evolution XXX ‘By Request’-tour, ter ere van het 30 jarig bestaan van de band, kunnen fans stemmen welke nummers ze graag zouden willen horen uit de lange carrière van de band.

De Zweedse metalband Opeth draait al bijna 30 jaar mee, maar vertoont nog geen enkel spoor van metaalmoeheid. Dat komt mede doordat ze zich niet beperken tot een genre: Opeth begon als deathmetalband met prog-invloeden, maar maakte op het album Damnation (2003) een complete switch naar progrock. Na hun voorlaatste plaat Sorceress (2016) en de bijbehorende tour wilde frontman Mikael Åkerfeldt met sabbatical, maar het zwarte bloed kruipt waar het niet gaan kan, en binnen no-time zat hij alweer in de studio. Het resultaat was Opeths dertiende album In Cauda Venenum (2019)!