Boban Marković komt naar TivoliVredenburg

De Servische trompettist Boban Marković is een van de grootste artiesten van de Balkan. Niet voor niets heeft hij met zijn Boban Marković Orkestar (waarin ook zijn al even getalenteerde zoon Marko speelt) alle belangrijke prijzen gewonnen op het legendarische brassbandfestival van Guča (Servië). Moeiteloos combineert dit veelkoppige orkest genres als klezmer, jazz en volksmuziek tot hun eigen vorm van balkan brass waarbij zelfs melancholische nummers feestelijk klinken. In 2019 verscheen hun laatste album Mrak. Laat je overdonderen door deze perfect op elkaar ingespeelde rasmuzikanten!

Er zijn 2 concerten op 7 november, één om 19:30 uur en één om 21:30 uur in TivoliVredenburg.