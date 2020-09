LowaddictsSoundsystem naar Patronaat

LowaddictsSoundsystem, bestaande uit Dillan Sondervan en Maaike van der Weide, is een producersduo dat het zelfbenoemde genre Trip-Hop House maakt. LowaddictsSoundsystem is een verwijzing naar het Lowlands festival. Deze invloeden zijn dan ook terug te vinden in de muziek van Dillan en Maaike: een mix van Underworld, Bonobo, Deadmau5 en Moderat. Na hun debuutalbum in 2018 en op verschillende podia te hebben gestaan zoals Paradiso, Melkweg, Sugar Factory en Patronaat, werkt LowaddictsSoundsystem samen met Tim Thornton (Fink) aan een vervolg hiervan. Hun nieuwe EP komt dan ook in november dit jaar uit.

L’Asset: Een frisse sprankelende Alt-synthpop act die haar gevoelens ontdekt via songs die blijven kleven in je hoofd en verpakt zijn in eerlijkheid. Met een licht eigenzinnige touch, maakt ze niet-in-een-hokje-te-stoppen muziek via haar ‘assets’: de live-act, de producers en haar songs. Met haar unieke, Bowie-esque, Britpop stemgeluid geeft ze noodzaak aan haar songs en de urge om haar verhaal te vertellen is groot.

Extra speciaal aan deze avond: LowaddictsSoundsystem en L’Asset presenteren allebei een nieuwe EP, waarvan het voor L’Asset de debuut EP is! De namen blijven nog even geheim, maar Lowaddicts brengt de nieuwe plaat op 6 november uit, waarna L’Asset volgt op de 13e. Tijdens deze show dus de kans om meteen de nieuwe tracks te beluisteren!