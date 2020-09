Jason Waterfalls komt naar Patronaat

Jason Waterfalls is een Utrechtse rockband die catchy refreinen en meezingbare lyrics combineert met een aanstekelijke positieve energie. Geïnspireerd door bands als Don Broco en Nothing But Thieves is de band in 2017 opgestart. Sindsdien bracht de formatie een handvol singles uit, zoals ’Silhouettes’, ‘Some Things’ en de meest recente track ‘Push’. De band stond hier eerder als support van Hands Like Houses, maar komt nu deze kant op voor een echte headline show!

Support is Haarlems eigen REINO, bekend om z’n scherpe synthesizers gecombineerd met punky energie.. De driekoppige poppy indieock band gooide eerder al hoge ogen tijdens de Rob Acda Award en de Current Music Showcase. Met twee multi-taskende frontmannen en een geweldige drummer is Reino niet alleen een goeie band om naar te luisteren, maar ook een spektakel om naar te kijken.

Jason Waterfalls staat op 13 februari in Patronaat Haarlem.