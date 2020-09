Rhye naar de Maasilo

Rhye begon als een heuse mysterie: onder deze naam verschenen subtiel gearrangeerde, intieme liedjes met abstracte verbeeldingen en fraaie ingetogen zang. Pas nadat het grote succes van het debuut ‘Woman’ was overgewaaid werd het duidelijk wie er precies achter het project zat: de Canadese muzikant en componist Mike Milosh.

Toen Milosh het tweede album ‘Blood’ uitbracht was Rhye uitgegroeid tot een hecht collectief van muzikanten, dat op festivals als Down The Rabbit Hole behoorlijk veel indruk maakte. Ondanks deze uitbreiding bleef de muziek hangen in die fijne, warmbloedige kalmte. Rhye maakt muziek voor het ochtendgloren, dat tintelende gevoel wanneer je hersenen langzaam wennen aan je eigen bewustzijn.

In mei 2019 arriveerde een nieuw piano-gericht project met de titel ‘Spirit’, waarin Milosh samenwerkingen aangaat met ├ôlafur Arnalds, Doveman en Dan Wilson. Op 21 april staat Rhye in de Maassilo in Rotterdam.