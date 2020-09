Glen Faria komt naar TivoliVredenburg

Glen Faria is in 2018 in één klap bekend bij het grote publiek, wanneer Davina Michelle tijdens De Beste Zangers van Nederland zijn ‘Duurt te Lang’ zingt en er een monsterhit van maakt. Maar kent het publiek hem écht? Wie is Glen Faria eigenlijk? Die vraag stelt hij zichzelf vaak en hoopt hij in zijn eerste theaterprogramma te gaan beantwoorden.

Het succes van het materiaal dat hij voor anderen schrijft, heeft hem geïnspireerd tot het maken van zelf uit te brengen materiaal, wat hij laat hij horen tijdens deze voorstelling. Ook doet hij daarin vertellend een persoonlijk en herkenbaar boekje open.

Glen Faria komt op 15 november naar TivoliVredenburg in Utrecht.