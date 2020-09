George Thorogood & The Destroyers naar TivoliVredenburg

De legendarische Amerikaanse bluesman George Thorogood staat al meer dan vijfenveertig jaar op de planken met zijn onverschrokken band The Destroyers! De uit Delaware afkomstige gitaarheld is niets minder dan een levende legende. Zijn grootste wapen? Zijn virtuoze slide-gitaarspel, energieke live-shows en natuurlijk zijn wereldhit ‘Bad To The Bone’.

Sinds 1975 verkocht Thorogood vijftien miljoen albums en bracht hij al meer dan 8000 keer zijn onversneden rock ’n roll, heet genoeg om de poolkappen te doen smelten, live op de planken. Niet voor niets stond zijn ‘Greatest Hits- 30 Years of Rock’ album in 2004 maar liefst 60 weken in de hoogste regionen van de Blues-charts en werd het door Billboard als Blues-album van het jaar bekroond. Vijftien jaar later zijn Thorogood en band het nog steeds niet verleerd en trakteren ze ons op een avond vol onvervalste en bluesy rock-‘n-roll!

George Thorogood staat op 21 juli in TivoliVredenburg, samen met The Destroyers.