Reprise pianiste Iris hond in meer dan 30 theaters

Op vrijdag 2 oktober gaat de reprise van de succesvolle tour ‘Home’ van pianiste en componiste Iris Hond van start. Iris speelt deze bijzondere voorstelling de komende maanden meer dan 30 keer in theaters in het hele land.

Iris heeft deze voorstelling, waar verhalen van mensen met een bijzondere thuissituatie centraal staan, wegens de geldende voorschriften een geheel nieuwe opzet gegeven. Iris Hond: “Ik speel door de speciale inrichting van de theaters voor minder mensen dan voorheen. Ik heb de afgelopen maanden een paar keer in deze nieuwe ‘Covid-proof setting’ gespeeld en dat voelde ontzettend goed. Het is heel intiem, waardoor de verhalen die ik vertel en de muzikale brieven die ik speel intenser zijn. Ik kom nog dichterbij mijn publiek, en zij bij mij.”

Ludovico Einaudi

Iris heeft het programma van ‘Home’ op een aantal punten aangepast. “Ik heb de afgelopen maanden veel nieuwe muziek geschreven en verheug me erop tijdens de voorstelling een aantal nieuwe stukken te spelen. Daarnaast speel ik werk van de Italiaanse componist Ludovico Einaudi. Zijn muziek staat voor rust, warmte en geborgenheid. Voor mij voelt dat als ‘thuis’, het centrale thema in deze voorstelling.”

Direct contact

Net als iedereen in de culturele sector ondervindt Iris de gevolgen van de coronacrisis. “Ik moest net als iedereen een manier vinden om met deze nieuwe realiteit om te gaan. Zo speel ik steeds vaker online of op kleinere evenementen en schrijf ik steeds vaker muzikale brieven voor het bedrijfsleven.” Iris vertelt deze verhalen op een persoonlijke, aangrijpende en soms grappige manier. Daarnaast heeft ze deze verhalen in unieke, door haar gecomponeerde muzikale brieven vertaald.

“Ik heb ontzettend veel zin om weer het theater in te gaan. Wat er nu gebeurt heeft ook iets heel moois want normaal wil je als artiest voor een steeds groter publiek staan, maar een klein publiek is eigenlijk veel spannender door het directe contact dat je met de zaal hebt. Daarbij spelen we vaak een vroege en een late voorstelling, waarmee we kinderen ook in staat stellen om te komen.”

‘Home’

De begrippen ‘thuis’ en ‘geborgenheid’ spelen een grote rol in het leven en werk van pianiste en componiste Iris Hond. In haar vorige, zeer goed ontvangen programma ‘Bewogen’ stond haar eigen zoektocht naar geborgenheid centraal.

In de voorstelling ‘Home’ vertelt Iris bijzondere verhalen van andere mensen. Mensen met een uitzonderlijke thuissituatie, die ieder op een eigen wijze moeite hebben om geborgenheid te vinden. Omdat ze geen huis hebben, zich een vreemde voelen in de samenleving of door ziekte noodgedwongen niet thuis kunnen wonen. Deze verhalen vertaalt Iris in unieke, door haar gecomponeerde muzikale brieven.

Iris laat in ‘Home’ wederom zien dat ze een pianiste en componiste van wereldniveau is. ‘Home’ is een avond met prachtige verhalen en pianomuziek, die je aan het denken zet, ontroert en inspireert.

Kijk hier voor meer informatie over Iris Hond en de volledige speellijst.