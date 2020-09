Don’t Let Daddy Know kondigt nieuwe show aan in de Ziggo Dome in Amsterdam

Het succesvolle internationale dance-evenement Dont Let Daddy Know keert terug naar hun vaste thuisbasis, de Ziggo Dome in Amsterdam. E&A Events maakt bekend dat de achtste editie zal plaatsvinden op zaterdag 6 maart 2021 en belooft er weer een spectaculaire show van te maken.

De keuze voor de Ziggo Dome was een no-brainer, aangezien de locatie zichzelf al meerdere malen heeft bewezen als de ideale plek om Don’t Let Daddy Know te hosten. De line-up zal later dit jaar bekend worden gemaakt, maar fans kunnen ervan uit gaan dat het weer een fantastische line-up wordt.

Sinds de eerste editie op Ibiza is Don’t Let Daddy know meer geworden dan alleen een clubavond, het is een movement. Na meerdere uitverkochte shows en honderdduizenden dansende fans van over de hele wereld zal de Ziggo Dome ook volgend jaar weer feestgangers verwelkomen om er samen weer een magische avond van te maken.

“We zijn erg blij om weer terug te keren naar de Ziggo Dome. Hoewel deze tijden voor iedereen onzeker zijn en we niet weten wat de toekomst brengt blijven we positief en hopen we volgende jaar weer te mogen doen waar we het meest van houden: het organiseren van grootschalige dance events en mensen met muziek verbinden” aldus Sem Vox, DJ en eigenaar van E&A Events.

Mocht het evenement niet doorgaan dan garandeert de organisatie dat alle kaarten die via de officiële verkoopkanalen (See Tickets & Festicket) zijn aangeschaft worden terugbetaald binnen een maand na de geplande datum of worden omgezet in een voucher voor de volgende editie.

Over Don’t Let Daddy Know

In 8 jaar tijd is DLDK uitgegroeid tot een van meest gerenommeerde dance-concepten in de internationale evenementenindustrie. Het concept breidde zich uit naar meer dan twintig landen, waaronder Chili, Myanmar, Hong Kong en India. De combinatie van topartiesten en innoverende producties zorgt voor een onvergetelijke ervaring voor de bezoekers van DLDK. Mensen van over de hele wereld bezoeken de evenementen en brengen de vlag van hun land mee om een ‘One Big Family’-sfeer te creëren. Naast de evenementen heeft het merk Don’t Let Daddy Know ook een eigen muzieklabel genaamd #DLDKMUSIC en een succesvolle merchandise lijn.