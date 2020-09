Suzanne Vega – An Evening of New York Songs and Stories

Suzanne Vega is een zangeres die dertig jaar geleden veel succes kende met haar eerste drie albums. Vega was toendertijd een wegbereider voor vrouwelijke singer songwriters. Ze had succes met hits als ‘Luka’, ‘Marlene on the wall’ en ‘Tom’s Diner’, in een remix van DNA. Het levert haar een eeuwige plek op in de onderste regionen van de jaarlijkse Top 2000 waar Luka steevast ergens bij de onderste 500 staat. Vega is altijd muziek blijven maken, met steeds minder commercieel succes.

‘An Evening of New York Songs and Stories’ dat op 11 september uitkomt is een live registratie van een optreden van Vega. Het album werd begin 2019 opgenomen in het befaamde New Yorkse Café Carlyle en bevat bekende nummers als ‘Luka’ en ‘Tom’s Diner’, maar ook minder wat minder bekende tracks uit haar catalogus zoals ‘Frank and Ava’ en ‘Ludlow Street’.

Ze wordt op de opnames ondersteund door haar vaste gitarist Gerry Leonard, bassist Jeff Allen en toetsenist Jamie Edwards. Het album werd geproduceerd door Gerry Leonard, gemixt door Grammy-winnaar Kevin Killen en gemasterd door Grammy-winnaar Bob Ludwig. Ludwig is een legende in de muziekindustrie en verantwoordelijk voor de sound van vele multi million sellers zoals bijvoorbeeld ‘Get lucky’ of ‘Random access Memories’. Ook hier heeft Ludwig zijn werk weer goed gedaan, de live opname klinkt als een klokje.

Het album opent met ‘Marlene on the Wall’. Vega zingt nog steeds goed en zo te horen ook nog steeds in de originele toonsoort. Voorwaar een prestatie bijna 40 jaar na het uitkomen van het nummer. Haar fans zullen het waarderen, maar de live versie op dit album brengt niks nieuws. Een iets ander arrangement met veel ruimte voor piano. Mooi inderdaad, dat was het origineel ook al. Verder dan met de volgende hit ‘Luka’. Zelfde laken een pak. Fast forward dan maar.

Voor Vega liefhebbers zal het een feest der herkenning zijn. Leuk wel zo’n tam live album, maar heel warm kan je er toch echt niet meer van worden. Als je het album zo hoort komt eigenlijk alleen het nummer ‘Freeze Tag’ weer uit het niets terug in mijn bewustzijn. Een pareltje dat ook zonder dat je het decennia hebt gehoord weer meteen terugkeert in je hoofd. Dat is knap.

Lou Reed was de eerste artiest die Suzanne Vega ooit zelf live zag. Sinds 2014 brengt ze haar eigen versie van Reed’s ‘Walk on the Wild Side’ tijdens optredens. Ook op dit album staat haar versie van de classic. Leuk te horen, maar zeker niet wereldschokkend. Uiteraard staan ‘Cracking’ en ‘Tom’s Diner’ ook op dit album, om het geheel te complementeren.

‘An Evening of New York Songs and Stories’ is een leuk album voor de liefhebbers van Suzanne Vega. Maar ook voor hun is het geen noodzakelijke aankoop. Iedereen heeft die eerste drie succesalbums toch al. Deze versie voegt niets toe, helaas. Beetje bloedeloos en zeker overbodig. Voor die paar die hard Vega fans dus. (5/10) (V2/Cooking) Vinyl