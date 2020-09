Oasis viert 25-jarig jubileum van ‘(What’s The Story) Morning Glory?’

Op 2 oktober aanstaande is het 25 jaar geleden dat Oasis hun iconische tweede album ‘(What’s The Story) Morning Glory?’ uitbracht. Om die mijlpaal te vieren kondigt Big Brother Recordings speciale content en limited edition-uitgaven aan.

Om het 25-jarig jubileum van ‘(What’s The Story) Morning Glory?’ te eren brengt Big Brother Recordings op 2 oktober meerdere limited edition-uitgaven uit, zoals een dubbele zilverkleurige LP en een picture disc op zwaar vinyl met geremasterde audio. Ook wordt in september en oktober zowel nieuwe als originele Oasis-content beschikbaar gesteld om de speciale datum te vieren.

Slechts veertien maanden na Oasis’ klassieker Definitely Maybe uit 1994, dat nog steeds wordt beschouwd als een van de beste debuutalbums, verscheen ‘(What’s The Story) Morning Glory?’ – in het Verenigd Koninkrijk nummer 5 op de lijst van bestverkochte albums ooit en hét bestverkochte album van de jaren ’90. Het album kwam in de UK Official Album Chart binnen op nummer 1, verkocht meteen 269.000 exemplaren, behield vanaf de release tien weken lang de toppositie en stond bij elkaar bijna 8,5 jaar in de officiële Britse hitlijsten. Daarnaast bereikte het album de top 10 in alle grote markten en betekende voor de band hun doorbraak in de VS, waar het de nummer 4 behaalde in de Billboard 200 en vijf miljoen exemplaren verkocht. Wereldwijd ging het album inmiddels zelfs ruim 22 miljoen keer over de toonbank.

‘(What’s The Story) Morning Glory?’, dat werd geproduceerd door Noel Gallagher en Owen Morris, werd opgenomen in de befaamde Rockfield Studios in Monmouth, Wales, binnen een ongelooflijk korte periode van twaalf dagen tussen mei en juni 1995.

Het album bevat meerdere van Oasis’ bestverkopende Britse singles – zoals het legendarische en wereldwijd geliefde anthem ‘Wonderwall’, ‘Don’t Look Back In Anger’, ‘Roll With It’ en ‘Some Might Say’, aangevuld met tracks als ‘She’s Electric’, ‘Morning Glory’ en ‘Champagne Supernova’. Allemaal tijdloze songs en radiohits, bekend bij muziekfans van elke generatie.

‘(What’s The Story) Morning Glory?’ zette Oasis op de kaart als een nationaal én internationaal fenomeen en maakte de formatie de meest populaire Britse gitaarband ter wereld sinds The Beatles, Rolling Stones en Led Zeppelin. De blijvende en wijdverbreide populariteit van het album werd nog eens onderstreept toen het bij de Brit Awards in 2010 werd uitgeroepen tot het ‘Beste Britse Album in 30 Jaar’. In de jaren nadat het uitkwam, inspireerde het album duizenden jongeren om gitaren op te pakken en bands te vormen; talloze succesvolle bands en songwriters beschouwen de plaat als van grote invloed op hun carrière.

(What’s The Story) Morning Glory? – Vinyl track listing:

A1 Hello (Remastered)

A2 Roll With It (Remastered)

A3 Wonderwall (Remastered)

B1 Don’t Look Back In Anger (Remastered)

B2 Hey Now! (Remastered)

B3 [Untitled] (Remastered)

B4 Bonehead’s Bank Holiday (Remastered)

C1 Some Might Say (Remastered)

C2 Cast No Shadow (Remastered)

C3 She’s Electric (Remastered)

D1 Morning Glory (Remastered)

D2 [Untitled] (Remastered)

D3 Champagne Supernova (Remastered)