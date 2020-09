Afel Bocoum – Lindé

Onlangs bracht de Malinese muzikant en zanger Afel Bocoum zijn nieuwe album ‘Lindé’ uit op het World Circuit label, het onder de vleugels van BMG residerende label dat zichzelf gespecialiseerd heeft in het uitbrengen van wereldmuziek.

Bocoum, vijfenzestig jaar inmiddels is geen onbekende in de wereldmuziek. Al vanaf de leeftijd van 13 jaar ging hij samen met de grote Ali Farka Touré muziek maken. Al vanaf de jaren ’60 is hij als soloartiest een bekende naam in het genre van de Mali Blues die de laatste jaren alleen maar populairder is geworden. Bocoum’s naam werd ook buiten Afrika bekend na zijn samenwerking met Damon Albarn , de zanger van Blur, waarmee hij in 2002 samen het album “ Mali Music’ maakte en waarmee hij ook samen optrad in Londen en in Denemarken.

‘Lindé’ telt elf titels die variëren van de originele, hypnotiserende, Mali Blues sound op openingsnummer ‘Penda Djiga’ tot een uiterst dansbaar amalgaam van Afrikaanse en andere muziekstijlen zoals soukouss en zelfs zouk uit de overzeese gebiedsdelen van ‘le hexagone’ dat we terughoren in het ook als single uitgebrachte ‘Avion’ .

Het album klinkt als een spreekwoordelijke klok. De productie is verbluffend goed. Damon Albarn zal naast producer Nick Gold in de controlekamer hebben mogen zitten want beiden worden als producers opgevoerd. Nick Gold is als producer verbonden aan World Circuit en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor de sound van het label. De laatste tientallen jaren is Nick Gold bepalend geweest voor de moderne sound van de hedendaagse wereldmuziek.

Buena Vista Social Club, Ali Farka Touré, Oumou Sangaré, Toumani Diabaté, Cheikh Lô, Trio Da Kali en Fatoumata Diawara; allen geproduceerd door Nick Gold. De songs van Bocoum zijn allen voorzien van de prachtigste veelkleurige arrangementen. Luister bijvoorbeeld naar het prachtige ‘Sambu Kamba’ mijn hypnotiserende ritmes, de mooie meerstemmige zang en de prachtige trombone, bespeeld door de Jamaicaan Vin Gordon, die het meest bekend is van zijn werk op Bob Marley’s albums ‘Kaya’ en ‘Exodus’.

Het album is extra aantrekkelijk door de mooie line-up en muzikale gasten. Naast Vic Gordon zijn dat de onlangs overleden drummer Tony Allen, Joan Wasser aka Joan as a Policewoman op viool en Madou Kouyaté, ‘Hama’ Sankaré en Madou Sidiki Diabaté. ‘Lindé’ is de zoveelste parel in de kroon van het Word Circuit oeuvre. Een prachtig en rijk album voor de liefhebbers van wereldmuziek en ook een heel goede instapper voor muziekliefhebbers die hun muzikale horizon letterlijk willen verbreden. (8/10) (World Circuit)