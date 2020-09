Woodkid brengt in oktober zijn tweede album ‘S16’ uit

De Fransman Yoann Lemoinne, beter bekend als Woodkid, is een man van vele talenten. In sommige gevallen kan teveel vaardigheid keuzestress opleveren, maar in het geval van Woodkid vullen zijn talenten elkaar goed aan. Hij is niet alleen een begenadigd muzikant, maar daarnaast ook nog regisseur en grafisch ontwerper. Vaardigheden die hem bij de opnames van de clips van zijn tweede album, ‘S16’, goed van pas kwamen.

Zo heeft hij bijvoorbeeld eigenhandig de regie voor de videoclip van ‘Goliath’ voor zijn rekening genomen. Voor de opnames van het album dat op 16 oktober uitkomt, maakte Woodkid gebruik van meerdere studio’s. Hij nam op in Berlijn, Parijs en Los Angeles en ook in de befaamde Abbey Road Studio’s in Londen.

Op het album, dat het voor twee Grammy Awards genomineerde ‘The Golden Age’ uit 2013 opvolgt, neemt Woodkid een beschouwende rol aan. Zo neemt hij met zijn muziek de invloed van de mens als collectief en als individu onder de loep in een wereld die aan grote veranderingen onderhevig is. En ook met de titel van het album verwijst hij naar zijn onderzoekende blik. ‘S16’ is de scheikundige benaming voor het element zwavel. Een belangrijk element in ons dagelijks leven, maar ook gevaarlijk door zijn ontvlambaar karakter.