Gwen Yvette maakt droom waar

De R&B/soulzangeres Gwen Yvette brak in 2017 in haar thuisland Amerika door met haar debuutalbum ‘Love Dreams & Vision’. Het bracht haar niet alleen nationale media-aandacht, maar ook een toenemend aantal optredens. In maart, vlak voor het begin van de coronacrisis, trad ze nog op in Londen ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag. Op dit moment werkt ze aan haar 2e solo album en is ze klaar voor een internationale doorbraak. Maxazine sprak met Gwen Yvette, een vrouw met een zangtalent en een inspirerend levensverhaal.

Gwenn Yvette is een beetje een laatbloeier. Alhoewel zij al haar hele leven zingt, begon zij pas in 2011, rond haar veertigste, aan een professionele carrière. ‘’Eigenlijk zing ik al mijn hele leven. Volgens mijn moeder al vanaf mijn 3e jaar. Ik trad op in Harlem, in mijn geboortestad New York, en later ook in South Carolina, waar ik ben opgegroeid. Ik zong in kerk, school en gospelkoren, deed mee aan talentenshows. Met een lokale band, Dr. Patch & The Enterprise Band, maakte ik op mijn 19e mijn eerste tournee langs de Amerikaanse Oostkust. Iedereen, producers bijvoorbeeld, vond dat ik een prachtige stem had, maar op een of andere manier was er altijd wel kritiek op mijn uiterlijk. Die voldeed niet aan de Amerikaanse standaard slankheidsnormen. Eigenlijk was ik een fluffy girl”.

Normaal leven

Gwen wilde van die wereld geen deel uitmaken. Het zingen maakte langzaam maar zeker plaats voor een “normaal” leven. “Zingen was bijzaak. Ik trouwde, scheidde, had diverse banen, trouwde opnieuw, scheidde nogmaals, overleefde kanker en moest als gevolg van die ziekte leren leven met een kinderloos leven. Het was een zware tijd”. Midden in een periode van zelfbezinning waarin ze terugkeek op haar leven en in de tussentijd ook nog twee masteropleidingen voltooide, overleed in 2011 haar vader en enkele maanden later Whitney Houston. Keerpunten. “Het overlijden van zowel mijn vader als van Whitney Houston in 2012, veranderde mijn leven en mindset. Ik wilde mijn dromen waarmaken en alleen nog maar zingen”.

TC Soul Band

Zo gezegd, zo gedaan. Gwen deed audities voor tv shows, deed in 2013 mee aan de Amerikaanse X-factor, ging naar Hollywood voor optredens en formeerde haar eigen band, The TC Soul Band, vernoemd naar haar vader die als bijnaam TC had. “In juli 2015 traden we voor het eerst op als Gwen Yvette & The TC Soul Band. In dat jaar stopte ik ook met mijn werk op de High School. Alle zes bandleden, inclusief twee achtergrondzangers, heb ik zelf geselecteerd. Voor corona traden we zo’n 70 keer per jaar op. Daarnaast hebben we een vaste vrijdagavondshow in Ruby Lee South, een soulfood restaurant in Hilton Head Island, South Carolina.”

Love, Dreams & Visions

In februari 2016 bracht Gwen Yvette haar eerste single uit ‘So in love’. Een jaar volgde ‘Love, Dreams & Visions’. Gwen: “Ik was verrast door het succes van het album. Het haalde diverse hitlijsten, zelfs in Engeland. Het leverde ons vele optredens op”.

Liefdesverdriet

Gwen Yvette schrijft haar teksten zelf. Haar grootste inspiratiebronnen zijn Aretha Franklin, Gladys Knight, Betty Wright, Anita Baker en Jill Scott. Maar op ‘Love, Dreams & Visions’ was het vooral haar vader. Gwen: “Mijn vader was geen zanger, maar wel van alle markten thuis. Hij is mijn held en ik mis hem nog dagelijks. Ik had nooit gedacht dat ik iemand zo kon missen. Door het gemis kan ik nu ook beter omgaan met liefdesverdriet, want als ik zonder mijn vader kan, kan ik ook wel zonder de liefde haha”.

Moodswings

Over schrijven gesproken. Gwen werkt nu hard aan haar tweede album `Moodswings´. Een aantal songs zijn al af. Gwen: “In tegenstelling tot mijn eerste album gaan de songs op ‘Moodswings’ meer over de zware en negatieve kant van liefde en relaties. Ik zit nu beter in mijn vel en kan daar nu beter over schrijven en zingen. Alhoewel niet alle nummers over mij gaan haha…” Wanneer het album uitkomt is nog niet bekend. “Er is geen datum. Ik leg mijzelf geen druk op.”

Vijftig steden

Terug naar de veelzeggende titel van haar eerste album en over het realiseren van dromen. Gwen: “Dromen heb ik nog altijd, want ik ben immers nog maar halverwege mijn leven. Zoals een Gwen Yvette School voor kunsten oprichten, jonge artiesten helpen, piano en bas leren spelen, Italië bezoeken en touren over de gehele wereld. Volgend jaar word ik vijftig. Ik zou dan graag in vijftig steden willen optreden. En mijn levenservaring delen”. We gaan nog zeker van Gwen Yvette horen. Ook in Europa.