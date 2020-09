Uitgaves van The Rolling Stones met een Hollands tintje

The Rolling Stones kleuren de boel een beetje oranje. Naast de hernieuwde versie van ‘Goats Head Soup’ uit 1973 zijn er nog twee heuglijke feiten te noemen voor de Nederlandse fans van Mick en zijn maten.

Zo komt er dit najaar een vernieuwde expositie van ‘Unzipped’ in Groningen, die loopt van 14 november t/m 28 februari en een inkijkje geeft in de vijftigjarige geschiedenis van de band aan de hand van ruim 400 originele objecten uit de persoonlijke archieven van de bandleden.

Verder verschijnt ook nog de dubbel-lp ‘Totally Stripped’ op oranje vinyl. Hierop is het volledige concert van de Stones in Paradiso uit 1995 te horen. Voor menige Stones-fan hebben de Paradiso-concerten uit dat jaar een bijzondere betekenis. Of je was erbij in de Amsterdamse poptempel of je stond tijdens het tweede concert een paar honderd meter verderop live mee te kijken op een scherm dat op het Museumplein was neergezet. Een ervaring die je op 5 november kan overdoen, als het concert opnieuw wordt vertoond op een groot scherm in Paradiso.

De verrijkte versie van ‘Goats Head Soup’ is voor iedere Stones liefhebber een ware traktatie. Niet alleen zijn er demo’s, outtakes en drie nooit eerder uitgebrachte nummers te horen op de verschillende uitgaves (o.a. 4CD en een vinyl boxset), maar ook is er live-materiaal te horen van het memorabele optreden dat de band gaf in Brussel in 1973. ‘Brussels Affair’ bevat vijftien nummers, waaronder ‘Tumbling Dice’, ‘Jumping Jack Flash’ en ‘Angie’.