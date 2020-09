6 september, de verjaardag van Roger Waters

Roger Waters viert vandaag zijn 77ste verjaardag. Waters richt in 1965 (samen met Nick Mason, Syd Barrett en Richard Wright) de band Sigma Six op die na enkele maanden al wordt omgedoopt tot Pink Floyd. In augustus 1967 brengt de band haar eerste plaat uit; ‘The Piper at the Gates of Dawn’ en aan het einde van dat jaar treedt David Gilmour toe tot de band. Barrett, het creatieve brein van de band, stapt dat jaar vanwege gezondheidsproblemen uit de band en zijn plek als creatief brein wordt door Waters overgenomen. In totaal maakt de band 14 studio-albums met als hoogtepunten de albums ‘Dark Side Of The Moon’, ‘Wish You Were Here’, ‘Animals’ en ‘The Wall’.

Roger Waters solo

In 1985 verliet Waters, na ruzies en rechtszaken, de band en startte een solocarrière. Als soloartiest maakte hij in totaal 3 albums, maar het succes van Pink Floyd behaalde hij nooit. Pas toen hij weer ging toeren met Pink Floyd materiaal (The Dark Side of the Moon Live tour, 2006-2008, en The Wall tour, 2010-2012) trok hij weer volle zalen en stadions.