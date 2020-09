Sigala brengt ‘Lasting Lover’ ft. James Arthur uit

De Britse dj, producer en artiest Sigala heeft samen met hitsensatie James Arthur zijn nieuwe single ‘Lasting Lover’ uitgebracht. Mix de klassieke Sigala-sound met de herkenbare Arthur-vocals en je krijgt deze perfecte, energieke dance-poptrack.

‘Lasting Lover’ werd oorspronkelijk als akoestische track geschreven door Lewis Capaldi. Sigala en James Arthur besloten samen hun eigen draai aan het nummer te geven, maar door de lockdown verliep ook hun hele samenwerking via Zoom: pas tijdens de opname van de ‘Lasting Lover’-video ontmoetten de heren elkaar voor het eerst. Gelukkig bleken ze het ook in real life goed met elkaar te kunnen vinden.

Over de sound van ‘Lasting Lover’ zegt Sigala: “You may also be able to tell, I am a massive MGMT fan, so it’s been really cool to be able to blend everything together, and I hope everyone enjoys the result.”