Birdy is terug met haar nieuwe single ‘Open Your Heart’

Na vier jaar afwezigheid is zangeres Birdy terug met nieuwe muziek! Deze week bracht ze haar single ‘Open Your Heart’ uit. Het is het eerste nummer van de EP ‘Piano Sketches’ die op 6 november verschijnt. Ook kondigt Birdy aan dat er volgend jaar een volledig nieuw album zal verschijnen.

‘Piano Sketches’ is de eerste nieuwe muziek die Birdy uitbrengt na het in 2016 verschenen album ‘Beautiful Lies’. De EP zal bestaan uit vier nummers die ze zelf geschreven en geproduceerd heeft. Voor de opening track ‘Open Your Heart’ keerde Birdy terug naar het gebruik van alleen haar piano – het instrument dat ze al vanaf haar achtste bespeelt.

Birdy: “I’ve spent the last few years recording a new album coming next year which I’m super-excited to share. I wrote a load of music I’m so proud of that might not normally have seen the light of day – I’ll be releasing the tracks stripped back over the coming months ahead of the album.”

Birdy

Birdy werd op twaalfjarige leeftijd ontdekt en brak door met haar cover van Bon Iver’s nummer ‘Skinny Love’. Inmiddels heeft ze meer dan 3 miljard streams, bijna een miljard YouTube views en 7,1 miljoen Spotify luisteraars per maand. Ze heeft 21 platina singles wereldwijd behaald, een nominatie voor een Brit Award in de wacht gesleept en in meerdere landen, waaronder Nederland, een nummer één album gescoord. Ook schrijft ze muziek voor tv-series en films, waaronder The Hunger Games, Brave, The Fault in Our Stars en The Edge of Seventeen. Haar laatste album Beautiful Lies kwam in 2016 uit. Eerder verschenen de albums The Fire Within (2013) en Birdy (2011).