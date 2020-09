5 september, de verjaardag van Al Stewart

Al Stewart, geboren op 5 september 1945 is een Schotse singer-songwriter en folk-rock musicus. Stewart werd een wereldster tijdens de Britse folk revival in de jaren ’60 en ’70. Al Stewart is het meest bekend van de singles ‘On the Border’ en ‘Year of the Cat’, de titeltrack van het met platina bekroonde album ‘Year of the Cat’.

Dit album en het daaropvolgende ‘Time Passages’ brachten hem zijn grote commerciële succes, vroegere albums als bijvoorbeeld ‘Past, Present and Future’ (1973) worden gezien als een beter voorbeeld van zijn historische folk-rock muziek. Stewart was een sleutelfiguur in een vruchtbaar tijdperk in de Britse muziek. Hij trad op tijdens het allereerste Glastonbury Festival, kende Yoko Ono vóór ze John Lennon ontmoette en deelde in Londen een appartement met de jonge Paul Simon.

Al Stewart wordt vandaag 75 jaar.