Wily Bo Walker & Danny Flam – Ain’t No Man A Good Man

Met Wily Bo Walker kun je werkelijk alle kanten op. Of het nu blues, rock, americana, jazz, soul of gospel is, de uit Glasgow, Schotland afkomstige Walker heeft het allemaal in zijn vingers. En dat doet hij met een kleine groep tot aan een complete big band toe. En dat heeft hij de al die jaren wel bewezen met zijn albums en zijn wereldwijde optredens.

Voor het nieuwe album ‘Ain’t No Man A Good Man’ heeft hij de krachten gebundeld met zijn maatje Danny Flam, waarmee hij in 2013 al het album ‘Wily Bo Walker & The Danny Flam Big Band’ opnam. Voor de nieuwe cd is gebruik gemaakt van een keur aan muzikanten, die zowel uit Europa als de VS komen. Walker zingt en speelt o.m. gitaar, bas, banjo, toetsen; Flam is te horen op trombone, trompetten en een handvol andere instrumenten. Het betreft hier een dubbel-cd, een zogenaamde limited edition, waarvan het eerste schijfje bestaat uit nieuw opgenomen materiaal en deel twee bestaat uit een tiental geremasterde nummers van eerdere albums van Walker. Ik bespreek hier de cd met de nieuwe nummers. Hiervan zijn acht eigen composities, die Walker ofwel alleen of in samenwerking met anderen heeft geschreven.

En zoals we van hem gewend zijn is dit weer een juweeltje geworden. Walker laat zich niet in een hokje stoppen, dat is hier ook weer overduidelijk. Met gemak overschrijdt hij de grens tussen blues, soul, jazz en rock. Muzikaal klopt het allemaal zonder het te glad te laten worden. En het rauwe stemgeluid voegt er de juiste lading aan toe. Nummers die wat mij betreft een bijzondere vermelding verdienen zijn het duistere en dreigende met zijn maat E.D. Brayshaw geschreven ‘Night Of The Hunter’, en het macabere ‘Build My Gallows (Ain’t No Return)’ met een hoofdrol voor de slidegitaar van Troy Redforn. Een meer dan uitstekend album. (9/10) (Mescal Canyon Records)