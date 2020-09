Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Sting.

Sting heeft heel wat verschillende muziekstijlen geprobeerd tijdens zijn carrière, waaronder jazz, reggae, klassiek, new age en worldbeat. Als lid van de Police en als solo artiest mocht de zanger 16 keer een Grammy Award in ontvangst nemen. Vandaag bieden wij jullie een van zijn muzikale uitstapjes. In 2011 trad de zanger op in Viña del Mar te Chili en bracht daar zijn grootste hits.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Sting live @ Viña del Mar, Chili (2011).