3 september, de verjaardag van Jennifer Paige

Jennifer Paige, geboren op 3 september 1973 te Marietta, Georgia, Atlanta viert vandaag haar 47e verjaardag. Op 5-jarige leeftijd al begon ze samen met haar oudere broer Chance met het zingen in lokale cafés en restaurants. Gedurende haar High School periode studeerde ze zang, dans en drama en trad ze af en toe op. Op 17-jarige leeftijd tourde ze door het land met een top 40 covers act, Vivid Image, en verhuisde ze uiteindelijk naar Los Angeles. In augustus 1996 gaf ze met een 10-koppige coverband genaamd Joe’s Band een optreden in Atlanta tijdens de Olympische Spelen, voor 50.000 toeschouwers.

Datzelfde jaar ging ze samenwerken met producer Andy Goldmark, ze begonnen met een dance versie van Aretha Franklin’s klassieker, ‘Chain of Fools’. De single kwam onder de aandacht van het Duitse indie label Edel Records, wiens president Jonathan First op zoek was naar een frisse pop act om overzee aandacht mee te krijgen. Hij was zó onder de indruk van Paige’s talent dat hij naar Los Angeles vloog en haar een platencontract aanbood.

Eendagsvlieg Jennifer Paige

Haar debuutalbum, ‘Jennifer Paige’, kwam uit in augustus 1998 en bestond uit mid-tempo songs als ‘Questions’, ‘Between You and Me’, ‘Get to Me’, ‘Just to Have You’, en haar hitsingle ‘Crush’, waarmee ze in Nederland de 6e plaats behaalde in de Top 40. Na ‘Jennifer Paige’ bracht ze nog 5 albums uit, ‘Positively Somewhere’ (2001), ‘Flowers – The Hits Collection’ (2003), ‘Best Kept Secret’ (2008), ‘Holiday’ (2012) en ‘Starflower’ (2016).