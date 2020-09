Sky Architect voor tienjarig jubileum naar De Boerderij

‘Excavations of the Mind’, het debuutalbum van Sky Architect bestaat tien jaar. De band viert dit jubileum met een remix van het album. Ben je benieuwd hoe het debuutalbum zou klinken als de muzikanten van Sky Architect het nu zouden maken? Kom dan naar de unieke kleinschalige live show in de Boerderij! Verwacht een verrassende combinatie van oud en nieuw werk.

Sky Architect werd in 2008 opgericht en heeft inmiddels vier albums op haar naam staan. De band speelde de afgelopen jaren op festivals als Night of The Prog, Progpower Baarlo, Terra incognita (Quebec) en Summers End festival (Chepstow).

Nu in 2020, tien jaar na het debuut van ‘Excavations of the Mind’, is de band de uitdaging aangegaan om een vernieuwde versie uit te brengen. Met de ervaring en kennis van nu ontstaan hierdoor indrukwekkende composities. Sky Architect heeft drie bonus tracks toegevoegd. Iets extra’s, om een beter inzicht te krijgen hoe Sky Architect ontstaan is en hoe de band live klinkt. De band staat op 16 oktober in De Boerderij.