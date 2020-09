Danny Vera kondigt shows in Ziggo Dome aan

Beeld je een rokerige Amerikaanse nachtclub in: tafeltjes omringen het ronde podium waarop een zwoele crooner zijn publiek bezweert. De coronapandemie zette een streep door de uitverkochte AFAS Live-show van Danny Vera, maar Danny Vera is er niet de persoon naar om bij de pakken neer te zitten. Met een unieke – volledig coronaproof – in the round show bouwt Danny Vera de grote Ziggo Dome om tot een intieme nachtclub. Zonder de sigarenrook natuurlijk, maar wel met goede ventilatie en gepaste afstand. Het publiek neemt plaats aan kleine ronde tafels die het podium in het midden van de zaal omringen. Vervolgens zal Vera je met zijn 14-koppige band inclusief blazers en strijker meevoeren door de achtbaan van zijn volledige oeuvre.

Persoonlijk

Eerder deze zomer stond Danny Vera al in Het Scheepvaartmuseum voor zijn eerste livestreamconcert. Een unieke setting, waar Vera samen met strijkers en blazers een intiem concert speelde, dat door vele fans thuis werd aanschouwd. Binnenkort is er gelukkig weer publiek bij. Dit tot vreugde van Danny Vera zelf: “Na alle onheil van afgelopen jaar wilde ik iets persoonlijks brengen. Een nachtclubsetting met een rond podium omringd door publiek aan tafeltjes, is exact wat ik daar bij voel. Alle zorgen vergeten om samen een ongekend bijzondere show neer te zetten.”

Danny Vera

De Zeeuwse americana-artiest Danny Vera heeft een uiterst succesvolle periode achter de rug. Na jarenlang de kleine zalen te hebben veroverd met recht-uit-het-hart gespeelde americanamuziek en zijn optredens als huisband van sportprogramma Voetbal Inside, brak hij vorig jaar ook bij het grote publiek door met zijn superhit ‘Roller Coaster’. De song bereikte afgelopen jaar de vierde plek in de Top 2000 en was daarmee de hoogste nieuwe binnenkomer ooit. In mum van tijd verkocht hij de AFAS Live uit, maar de corona crisis gooide roet in het eten. Danny Vera heeft echter niet stilgezeten. Er is veel muziek geschreven en opgenomen. Afgelopen week bracht hij nog de EP ‘The New Black and White Pt. IV – Home Recordings’ uit en later dit jaar verschijnt er meer nieuw werk.

Danny Vera tovert de Ziggo Dome op 14 en 15 november 2020 om tot de grootste nachtclub ooit! Voor de americanaster zijn dit de enige shows die hij dit jaar nog speelt.