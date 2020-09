Andrew Elt samen met Jasper Verbruggen naar De Boerderij

Andrew Elt is een Rock’nRoll-held eerste klas. We zagen hem o.a. met Led Zeppelin & Foo Fighters tributes én 7 Miles To Pittsburgh in de Boerderij. Op 17 oktober komt hij samen met gitarist Jasper Verbruggen en een voltallige band om de grote hits uit de geschiedenis van de Rock’nRoll ten gehore te brengen.Wat mag het publiek verwachten?

“Gewoon een vette rockshow.” Jasper en Andrew hebben geen gezamenlijke eigen nummers, dus ze gaan hun favoriete covers spelen. Elk decennium van de classic rock is vertegenwoordigd! De swinging 60’s; Beatles, Stones, The Who. De 70’s met o.a. Tom Petty, Eagles, Pink Floyd, Led Zeppelin. De 80’s hoor je terug in Don Henley, Alannah Myles. En uit de 90’s; Foo Fighters, Train, Goo Goo Dolls en nog veel meer!

Andrew & Jasper komen met hun Rock ‘n Roll Revue op zaterdag 17 oktober 2020 naar de Boerderij in Zoetermeer.

De band bestaat uit:

– zanger Andrew Elt (7 Miles to Pittsburgh/Physical Graffiti/ Sleeze Beez)

– gitarist Jasper Verbruggen (This is Jackson / Ultimate Guns)

– drummer Jeroen Polderman (Steve Conte/ Ultimate Guns)

– toetsenist Remco van Zandvoort (Zingende Zinnen /7 Miles to Pittsburgh/ Physical Graffiti)

– bassist Gerard Gubbels (This is Jackson / Parris / V-male)

– zangeres Karlijn van Dinther (This is Jackson /The 60sevens)