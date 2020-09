Boaz & Band naar de Boerderij

Geboren in het Friese stadje Franeker, maar opgegroeid in Zuid-Afrika, pakt Boaz op 13-jarige leeftijd de gitaar en begint spontaan te zingen. Het duurt niet lang of zijn rauwe, pure stem wordt ontdekt en snel begint zijn reis als singer/songwriter.Al na één jaar treedt Boaz regelmatig op met alleen zijn gitaar en stem, maar sinds 2018 wordt hij bijgestaan door een waanzinnige live band. Met z’n vijven spelen ze alles tussen blues, country en pop.

Afgelopen maand deed Boaz mee aan het TV-programma ‘We want More’. Hij schopte het tot de finale waar hij ‘Hopelessly Devoded to You’ van een nieuwe dimensie voorzag.

Boaz & Band staat op vrijdag 30 oktober in De Boerderij in Zoetermeer.