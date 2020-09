Scarlet Stories naar de Boerderij

Scarlet Stories schildert met hun eclectische en unieke stijl bloedrode verhalen geïnspireerd door o.a. progressieve rock, heavy metal, film soundtracks, doom en ambient. Het ene moment fragiel en rustig, het andere intens, sterk en rauw. Van origine in een semi-akoestische vorm met zangeres Lisette van den Berg en gitarist Bram te Kamp, maar inmiddels ook met zeskoppige band.

In deze volledige bezetting verscheen in september 2019 het langverwachte eerste album ‘Necrologies’, dat werd opgenomen met topproducer Joost van den Broek (o.a. Kovacs, Navarone, Anneke van Gierbergen’s VUUR) aan de knoppen. Hiermee grossiert de band in lovende recensies. Zo noemt NRC de plaat “een sfeervol prachtdebuut”.

Scarlet Stories staat op vrijdag 23 oktober 2020 in de Boerderij in Zoetermeer