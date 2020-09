Are MC komt met nieuwe single in samenwerking met Frietboer

Een van Nederlands meest ervaren maar onderkende rappers, Are MC, is terug met een nieuwe single. Ditmaal zocht de frontman van funkband Seven Eleven de samenwerking op met een beatcreator met de spannende naam Frietboer. Dit is de eerste samenwerking van dit duo. Frietboer op de beat. Are MC op de mic. Na een eerste ontmoeting, een paar jaar terug, was dit wat er in het vat zat. Rauwe oldschool basis Hip Hop!

‘The main reason’ is een ode aan de begintijd dat Are MC begon te rappen. Vrijwel de eerste rapper die hij hoorde was Grandmaster Melle Mel, lead-rapper van Grandmaster Flash and the Furious Five. Dat is dus ‘the main reason’ waarom Are begon te ‘rhymen’. En juist nu komt deze single uit, vlak nadat Are MC vijftig jaar is geworden! Frietboer is een gevarieerd producer en ook dit past bij hem.