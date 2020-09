1 september, de verjaardag van Barry Gibb

Barry Gibb, geboren op 1 september 1946, viert vandaag zijn 74e verjaardag. Gibb, musicus, zanger, tekstschrijver en producer verwierf wereldfaam als oprichter van de legendarische Bee Gees. Hij is ook de oudste en de enige nog in leven zijnde Gibb-broer. Tesamen met zijn jongere broers, de tweeling Robin en Maurice, richtte hij de Bee Gees op, een van de meest succesvolle bands in de muziekgeschiedenis. Hun jongere broer Andy was ook een populaire zanger.

Barry Gibb een van de meest succesvolle tekstschrijvers ter wereld

Het trio begon in Australië en toen ze terugkeerden in Engeland wachtte daar het grote succes. Geboren op het Isle of Man en opgegroeid in Manchester, Engeland, richtte Barry zijn eerste bandje op, The Rattlesnakes. In 1958, toen ze verhuisden naar Redcliffe, Queensland, Australië, evolueerde de band naar de Bee Gees. Bekend door zijn hoge stem heeft hij samen met John Lennon en Paul McCartney het record in handen van de meeste ‘Billboard Hot 100 Number Ones’ als tekstschrijver. In het boek van Guinness World Records staat Barry Gibb op plaats 2 van de meest succesvolle tekstschrijvers, nét achter Paul McCartney. Gibb’s carrière duurt nu al een halve eeuw. In 1994 werd hij toegelaten tot de Songwriters Hall of Fame, in 1997 werd hij samen met zijn broers toegelaten tot de Rock and Roll Hall of Fame.