Tash Hagz lost belofte in met ‘Images of Imogen’

De Britse multi-instrumentalist Tash Hagz, de artiestennaam van de in Birmingham gevestigde muzikant Mike Shields, beloofde zijn stervende vader dat het hem zou lukken een zelfgeschreven single te schrijven, op te nemen en uit te brengen voordat hij de rijpe leeftijd van 50 jaar bereikte.

Met slechts enkele maanden over, gaat de indierocker erin slagen zijn eerste officiële single wereldwijd uit te brengen op 4 september 2020. Hij beschrijft zichzelf als een singer-songwriter en brengt zijn vrije tijd door in zijn thuisstudio om moderne alternatieve rockmuziek te maken.

In 2011, een jaar na de dood van zijn vader, volgde Tash het Britse nieuws op de voet over de Britse voetballer Ryan Giggs die in het middelpunt van een media-razernij stond vanwege zijn geheime affaire met Big Brother-deelnemer en glamourmodel Imogen Thomas. Dit was de inspiratie voor zijn debuutrelease.

Waarom de vertraging? Tash zegt: “We waren te laat vertrokken om een kind te krijgen. In plaats daarvan hebben we jaren doorgebracht in het vreselijke Engelse adoptieproces. Maar we zijn er gekomen – we hebben een fantastische 7-jarige geadopteerd in 2017. Dat was onze prioriteit. Maar ik ben de belofte aan mijn vader nooit vergeten. Hij zou er dol op zijn geweest.”

Oorspronkelijk beïnvloed door Bowie, Beatles, Dylan en Van Morrison groeide zijn smaak verder. Meer recente invloeden zijn onder meer de grote Britse indiebands uit de jaren 90, zoals Supergrass, Pulp, Oasis en Ocean Colour Scene. Het is misschien niet verwonderlijk dat hij in sommige hoeken wordt beschreven als ‘Vintage Brit-Pop’.