Christopher Dallman brengt ‘Lightspeed’ uit van aankomend album ‘Digital blue’

Geboren en getogen in Milwaukee, verhuisde Christopher Dallman op 18-jarige leeftijd naar New York City, waar hij zijn kunsten verfijnde bij lokale open mic avonden. Hij tekende bij Treasure Records voor zijn debuutalbum ‘Race the Light’ alvorens hij in 2004 verhuisde naar Los Angeles, waar hij drie EP’s opnam, waaronder ‘Sad Britney’, een album met Britney Spears-covers die de zevende plek bereikte in de iTunes-hitlijsten voor singer-songwriters. Zijn video voor ‘Ghosts’ bereikte daarop de hoogste positie op MTVmusic.com. Daardoor kon Dallman zijn muziek in licentie verkopen aan MTV’s The Real World, Hallmark, Lifetime en verschillende films.

Na één album en drie EP’s, laat Dallman de akoestische gitaar en het singer / songwritergeluid achterwege op zijn nieuwe album ‘Digital blue’. Op 13 verschillende maar toch verenigde tracks verkent Dallman een gedurfde en genre-verbuigende elektronica soundscape die put uit pop, elektronisch, alternatief en zelfs jazz, en de luisteraar meeneemt op een suggestieve, filmische reis.

In de zomer van 2020 verschijnen in totaal vijf singles van ‘Digital Blue’ – inclusief de singles ‘Time of my Life’, ‘Milwaukee’, ‘So High’ en ‘Lightspeed‘, allemaal met als hoogtepunt de release van het album op 23 september via de verschillende streaming-diensten en op Limited Edition 12″ Vinyl en Compact Disc. We kijken er naar uit als het hele album zo fijn is als ‘Lightspeed’.