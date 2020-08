Topic werkt op ‘Why Do You Lie To Me’ samen met A7S en Lil Baby

Het melancholische geluid van Topic weet een snaar te raken bij danceliefhebbers wereldwijd. Dat begon al met zijn doorbraaksingle ‘Home’ uit 2016 en ook op het vorig jaar verschenen ‘Breaking Me’ hoor je het kenmerkende geluid van de Duits / Kroatische DJ terug. Hieraan werkte hij samen met de Zweedse singer-songwriter A7S, die ook aan Topics nieuwe single ‘Why Do You Lie To Me’ een bijdrage leverde.

Voor het rauwere randje in het nummer heeft het duo de hulp ingeroepen van de succesvolle Amerikaanse rapper Lil Baby. Over die ogenschijnlijk onverwachte samenwerking zegt Topic het volgende: “After having a global hit you might feel the whole world is watching you very closely when it comes to the follow-up single. Me personally, I just want to make high-quality music, which people can enjoy. I teamed up with A7S again for this single and having such a great artist as Lil Baby join us as a feature rounds it up perfectly. I had the track laying around for quite some time but something was missing. He gives it the rough touch it needed.”