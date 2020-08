Katy Perry beleeft dubbele releaseparty met kind én album

Dit is een albumrelease die Katy Perry zich nog lang zal heugen. Haar vorige week uitgebrachte album ‘Smile’ ziet het levenslicht in dezelfde week als haar woensdag geboren dochter Daisy Dove Bloom.

De kersverse ouders besloten de geboorte van hun dochter door Unicef bekend te laten maken. Beide zijn ambassadeurs voor de organisatie en realiseren zich dat hun dochter onder goede omstandigheden ter wereld is gekomen. Dat is niet ieder nieuwgeboren baby gegeven en daarom vragen ze op deze manier aandacht voor kinderen die onder erbarmelijke omstandigheden ter wereld komen.

In de aanloop naar de albumrelease heeft de vijfendertigjarige Perry een aantal clips online gezet van nummers van het album, als onderdeel van The Smile Video Series. Zo is ‘Harleys In Hawaii’ een ouderwetse animatievideo, die veel weg heeft van een Bettie Boop tekenfilm uit de jaren dertig. En in de alternatieve clip van ‘Never Really Over’ kijk je mee vanuit het oogpunt van de hoofdfiguur die zich in een kleurrijke game of anime-wereld voortbeweegt. De komende dagen worden hier nog meer video’s én een heuse online game aan toegevoegd, om de albumrelease nog meer glans te geven. En om een nog grotere glimlach op je gezicht te toveren is er ook nieuwe Katy Perry merchandise uitgebracht.