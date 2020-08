Ruston Kelly maakt schoon schip met ‘Shape & Destroy’

Luister je naar de muziek van Ruston Kelly, dan heb je na afloop het gevoel dat je net een intens spannende roman hebt gelezen. Zijn liedjes beklijven als goede verhalen die je keer op keer kunt blijven herlezen. Op zijn derde studio-album gooit Ruston Kelly alle schroom van zich af en brengt hij met ‘Shape & Destroy’ een muzikale ontboezeming uit. Hij zingt en schrijft over het ontworstelen van de drugs- en drankverslaving die hem jarenlang in zijn greep hield.

Over het schrijfproces, dat plaatsvond in de periode dat hij zichzelf opnieuw probeerde uit te vinden, zegt de Amerikaanse singer-songwriter het volgende: “It wasn’t surprising to me that getting sober was a challenge, but there were moments when it was challenging in a way I’d never experienced before.”

Toch weet Kelly zich er doorheen te slaan, al kostte het hem moeite om door te zetten. “There’s so much repair your brain has to do—spiritually, emotionally, physically—and at one point I really felt like I was losing my mind.”

Voor ‘Shape & Destroy’ werkte hij weer samen met zijn vaste producer Jarrad K, die in het verleden ook samenwerkte met artiesten als Kate Nash en Weezer. Voor de achtergrondzang schakelde hij de hulp in van Kacey Musgraves, van wie hij onlangs scheidde na een huwelijk van twee jaar.