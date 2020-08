Baba Beck brengt single ‘Yahu’ nu ook in Europa uit

Op 13-jarige leeftijd kwam Baba Beck ooit naar Nederland. Een vakantie die veel indruk maakte op de Amerikaan, en de in Washington D.C. woonachtige muzikant maakte zichzelf destijds al een belofte: “Terugkomen, maar dan als een ster”. Dat zijn tenminste woorden waar ambitie uit spreekt en daar houden we van.

Op het moment is dat nog niet aan de orde, maar de muzikant maakt goede stappen met zijn single ‘Yahu’. Eind 2018 deed de single het goed in de Verenigde Staten, nu gebruikt Baba Beck de single om ook Europa te veroveren. Pop rock met een vleugje electro in de intro. Baba Beck weet hoe hij zijn fans moet bedienen en dat doet hij dan ook goed. En dat terwijl hij alle instrumenten zelf heeft ingespeeld.

‘Yahu’ bevat tevens wat psychedelica, waarmee Baba Beck in één nummer zijn complete genre qua stijlen in één laat horen. De single zal wellicht nog niet de definitieve doorbraak zijn waar Baba Beck op hoopt, maar laat wel duidelijk horen dat Europa rekening mag gaan houden met de muzikant. We hopen dan ook om snel weer nieuw werk van Beck te horen. Maar dat zal wel goed komen verwachten we. Wij houden Baba Beck in ieder geval in de gaten!