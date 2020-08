Queen steekt hart onder de riem met ‘The Show Must Go On’

De leden van de legendarische rockband Queen weten als geen ander hoe je tegenslagen moet verwerken. De titel van het nummer ‘The Show Must Go On’, dat op hun laatste album met frontman Freddie Mercury te vinden is, omschrijft duidelijk hoe zij daar tegenaan kijken. Doorgaan. Vooral doorgaan.

Dat kan met een opbeurend woord, een vriendelijk gebaar of een krachtige popsong om je een hart onder de riem te steken. Daarom brachten ze afgelopen week samen met Adam Lambert een liveversie van het nummer uit, opgenomen in 2018 tijdens een van hun veelgeprezen concerten in de O2 in Londen.