Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Simply Red.

In augustus 2005 gaf Simply Red, de Britse band onder leiding van Mick Hucknall een concert in El Gran Teatro, Havana, Cuba. Simply Red, opgericht in de jaren ’80 heeft sinds hun eerste single ‘Money’s Too Tight (To Mention)’ een flink aantal hits gehad waaronder ‘Holding Back the Years’, ‘Jericho’, ‘The Right Thing’, ‘Ev’ry Time We Say Goodbye’, ‘It’s Only Love’, ‘Something Got Me Started’ en ‘Fairground’. In 2010 stopte de band ermee om vervolgens in 2015 weer op tournee te gaan.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Simply Red live @ El Gran Teatro, Havana, Cuba (2005).