Disclosure combineert nieuwe album ‘Energy’ met Minecraft

Voor Disclosure is stilzitten geen optie. Vandaar dat ze tijdens de lockdown druk in de weer bleven om hun fans te vermaken. En niet alleen met hun muziek, livestreams en het werk aan hun vorige week verschenen album ‘Energy’. Ze maakten ook nog, samen met designcollectief Blockworks, een speciale wereld binnen de game Minecraft. Deze interactieve omgeving, die gebaseerd is op de albumcover van ‘Energy’, kwam vorige week online binnen het wereldberoemde spel.

De komende week kan je je als Disclosure-fan dus onderdompelen in een avontuur, waarbij je een aantal ondergrondse clubs kunt bezoeken. Je kunt er ook voor kiezen om in de keuken van Guy Lawrence aan te schuiven. Een grondige zoektocht door deze spectaculaire digitale wereld kan de vaardige gamer ook nog eens dertien bonustracks opleveren.

En ben je nou geen gamer, dan kan je ook gewoon de plaat opzetten voor de euforische nieuwe tracks die ze maakten met artiesten als Kelis, Common en slowthai.