Stuntboi Nard deelt blik op de wereld met ‘Chit Chat’

De jonge Amerikaanse rapper Stuntboi Nard is terug met zijn nieuwste ‘Chit Chat’, ofwel het gepraat over koetjes en kalfjes. De Westside rapper is afkomstig uit Dixie Hills, een buitenwijk in het Westen van Atlanta. De historische buurt is niet groot, maar wel erg actief voor haar inwoners, sinds de buurt in 1967 wereldnieuws werd met vele rassenrellen. Het bestuur van de stad Atlanta zorgde daarna voor een iets betere leefomgeving, maar de geschiedenis draagt nog altijd de zware wonden mee.

De leefomgeving is op invloed geweest van Stuntboi Nard, die met zijn mixtape ‘Save da trap’ zijn blik op de wereld wil delen. ‘Chit Chat’ is de single daarvan, nadat de rapper eerder al ‘Dreaming‘ uitbracht. ‘Chit Chat’ is duidelijk niet zomaar chit chat, maar hip hop met een duidelijke background en mening.