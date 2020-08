Dopebwoy brengt single ‘Champagne Papi’ uit samen met 3robi en Boef

‘Champagne Papi’ is de nieuwste single van rapper Dopebwoy in samenwerking met 3robi en Boef. Het nummer is geproduceerd door SRNO. Dopebwoy werkte al eerder samen met 3robi en Boef. Zo werkte hij met 3robi samen aan Dopebwoy’s doorbraakhit ‘Cartier’. en bracht hij met Boef de succesvolle tracks ‘GUAP’ en ‘TikTok’ uit.

Dopebwoy

Jordan Jacott, beter bekend als Dopebwoy, is een Nederlandse rapper en producer. De hitsingle ‘Cartier’ betekende zijn doorbraak binnen de Nederlandse hiphopscene. Het nummer stond meer dan 12 weken in de top 10 van de Nederlandse single charts. Daarnaast was het voor lange tijd de meest gestreamde Nederlandse track ooit. Afgelopen jaar lanceerde Dopebwoy zijn album ‘Forever Lit’, het album stond ruim 15 weken in de top 10 van de Nederlandse album charts.

Ook internationaal wist Dopebwoy succes te boeken in o.a Frankrijk en de UK. Daarnaast heeft hij met verschillende internationale artiesten samengewerkt, waaronder Oboy en Aya Nakamura met wie hij de track ‘Je M’en Tape’ uitbracht. Aan het begin van 2020 kondigde Dopebwoy en Warner Music aan gezamenlijk het platenlabel Forever Lit Records in het leven te roepen. Al eerder dit jaar bracht Dopebwoy de tracks ‘Christian Dior’ en ‘Vakantie’ uit. Beide releases hebben ondertussen de gouden status behaald.