Eerder dit jaar bracht Calvin Harris als Love Regenerator de single ‘Live Without Your Love uit’. Met deze track, die hij opnam met Steve Lacey (The Internet), keerde hij even terug naar zijn rave-roots. Maar dat Calvin Harris het maken van een ijzersterke popplaat zeker niet verleerd is, bewijst wel zijn nieuwste single ‘Over Now’.

Op deze track hoor je ook The Weeknd, al geruime tijd de #1 meest gestreamde artiest ter wereld. Calvin Harris is definitely not over yet.