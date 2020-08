Celeste pakt de draad weer op met ‘Little Runaway’

De vliegende start van Celeste eerder dit jaar lijkt door de lockdown periode alweer een mensenleven geleden. Ze werd in januari verkozen tot de Sound of 2020 van de BBC, zong bij de Brit Awards en bracht ‘Stop This Flame’ uit voordat de wereld langzaam tot stilstand kwam. Later verscheen nog ‘I Can See The Change’ en daarna werd het weer rustig rondom Celeste. Om de draad weer op te pakken waar ze gebleven was, bracht de Engelse zangeres deze week het nummer ‘Little Runaway’ uit.

Zelf zegt de de zangeres het volgende over het nummer: “‘Little Runaway’ is a song about losing your faith, even if just momentarily, and seeking answers from spirits and ghosts as nothing seems to make sense on this planet. My favourite line in the song is ‘good news I could use some’ –I believe everyone has a guardian angel, a protector, and this is me talking to mine. The verses actually started as this saxophone sample we were playing around with and eventually it transformed into the melody. I always play the sax back in my head even though it’s not in the song.”

Celeste live zien zit er voorlopig waarschijnlijk nog niet in. Hoewel… Verderop in deze mail is te lezen dat Celeste ook deelneemt aan de Universal Zoomcase op 8 september. Een buitenkansje voor een mini-privéconcert van de Britse zangeres.