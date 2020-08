Arvivi komt nu al met nieuwe track, ‘Silver Haze’

De laatste track van Arvivi is pas net uit, maar de Hagenaar komt nu al met zijn nieuwe. Tactiek of per ongeluk, we weten het niet, maar ‘Silver Haze’ staat inmiddels online. Officieel komt de track pas op 10 september uit,m aar nu als voorproefje kunnen we de track via Maxazine al aan jullie laten horen.

Arvivi is een jonge producer, die zijn muziek aanbied via zijn eigen Arvivi Records en Arvivi Records UK Ltd. In de talentpool van Spinnin’ Records gaat de jonge producer goed en de kans bestaat dat Arvivi snel wordt opgepikt voor een release op Spinnin Records ook.

‘Silver Haze’ is zijn laatste nieuwe, die weer een nieuwe kant van Arvivi laat horen. de Zuid Hollander gaat keer op keer een nieuwe kant op en dat toont de veelzijdigheid aan van het talent. Voorlopig slechts te beluisteren via de website van Spinnin’ Records via deze link…