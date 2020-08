De Spotify Maxazine België Playlist van 28 augustus 2020

Hij is er weer: De wekelijkse Maxazine België Playlist op Spotify. Iedere week weer vernieuwd met een aantal nieuwe tracks. De beste nieuwe muziek, muziek uit onze concertverslagen en cd-recensies, interviews en nieuws, aangevuld met een aantal ‘speciale tips’ van onze recensenten. Een nieuwe lijst met de beste muziek van Belgische bodem, speciaal samengesteld voor jullie. Enkele nummers blijven staan, enkele nummers vervangen we door nieuwere, betere, maar in ieder geval: andere tracks. Vandaag de nieuwe lijst, die van 28 augustus 2020.

Ik kreeg ooit in de jaren 70 een heel mooi verjaardagscadeau. Ik zal ongeveer 10 jaar zijn geweest. Mijn tante, de oudste zus van mijn vader was in het klooster gegaan, en noemde zichzelf sindsdien ‘Zuster Notburgha’ , die naam had ze bij haar intreding gekregen en was geïnspireerd door een 13de eeuwse Heilige uit Tirol, wiens faam mede gebaseerd was op het feit dat zij een omhoog gegooide sikkel in de lucht kon laten zweven.

Het was van deze tante dat ik mijn eerste langspeelplaat cadeau kreeg om af te spelen op de platenspeler/cassette combinatie die ik ook sinds kort op mijn jongenskamer had staan. Ik werd tot die tijd vergiftigd thuis met muziek van Ernst Mosch en zijn Egerländer Musikanten, Vicky Leandros en James Last.

Het cadeau dat ik kreeg was een dubbel-LP. Gert & Hermien’s ’24 Grootste Successen’. Ik weet me eerlijk gezegd niet meer te herinneren hoe ik me voelde met dit cadeau. Was ik blij? Teleurgesteld? Als dat al zo was zou ik het nooit hebben laten blijken. Zo ben ik niet opgevoed. Ik heb de platen grijsgedraaid. Ik had niets anders. Terwijl vanuit de kamer van mijn zus ‘Boogie Wonderland’ van Earth Wind & Fire schalde, leerde ik de tekst van ‘Droog je tranen bloesem van Tahiti’ en ‘Waarom heeft men op het stadhuis dat verzwegen’. Nu, veertig jaar later is het nog steeds een levendig trauma in volle kodachrome kleur.

Later is het allemaal goed gekomen. Een paar maanden later klom ik uit mijn slaapkamerraam toen het donker was om stiekem naar een optreden van Herman Brood en zijn Wild Romance te gaan. Ik durf er nu voor uit te komen. Mijn ouders zijn beiden overleden en zullen er dus niet boos meer om worden.

U vraagt zich misschien af waarom deze anekdote hier, terwijl het over de Spotify Playlist moet gaan. Laten we zeggen dat het een waarschuwing is aan de generaties van nu om nooit te makkelijk te denken over het enorme aanbod van alle muziek dat ze hebben nu, zonder dat je daar maanden voor moet sparen. Het kost je nu geen enkele moeite om de huidige Gert en Hermiens uit de weg te gaan en te kiezen voor alles wat hip en happening is op dit moment, daar hoef je dus nooit stiekem om te doen. Onze Maxazine Spotify Playlist is dus veel meer dan een handigheidje voor de luie consument. Wij hebben al een prachtige selectie gemaakt van alles wat er nu, op dit moment gebeurd in de muziek. Jullie zullen nooit meer afhankelijk zijn van een tante Notburgha, al was ze nog zo lief. Gert & Hermien, prima, maar dan alleen als je het zelf graag wilt.

Deze week hebben we heerlijk lekkere nieuwe tracks in de aanbieding! Heerlijk voor een zwoele zomeravond. De nieuwe van Sevens bijvoorbeeld, Faces on TV, Compact Disk Dummies en de laatste van Absynthe Minded. En hadden we de nieuwe van Yevgueni al genoemd? Zomaar enkele geweldige nieuwe tracks om op te noemen. Downloaden hoeft niet eens, gewoon lekker streamen, kan jou het schelen!