Zöe komt met nieuwe single

Maxazine heeft een voorliefde voor IJslandse bands of muziek geïnspireerd door IJsland. Zöe is het nieuwste voorbeeld. Oorspronkelijk afkomstig uit Los Angeles, is Zöe een songwriter, producer en geluidstechnicus, nu gevestigd in Reykjavík, IJsland. Haar beklijvende en verhalende sound valt te omschrijven als dark pop. Hierin legt ze een duidelijke relatie met het grootse en filmische IJslandse landschap. De sound is gelaagd, de teksten zijn bijtend en de hooks zijn prettig, maar heftig; een combi die zorgt dat de sound zowel goed klinkt als echt binnenkomt.

Haar originele muziek was al te horen in verschillende onafhankelijke films en documentaires. In de afgelopen 3 jaar heeft ze bijna 100 originele nummers geschreven, geproduceerd en opgenomen, en na een contract bij Alda Music, is ze van plan om begin 2021 een reeks singles en muziekvideo’s uit te brengen, evenals een volledig album met 15 nummers.

De eerste single is ‘Shook’. Het is een bruisend, speels alt-pop nummer dat een lans breekt voor emotionele vrijheid, individualiteit en innerlijke kracht. Hoewel dit nummer qua geluid enigszins afwijkt van haar vorige releases behoudt het Zöe’s kenmerkende gelaagdheid, zowel vocaal als instrumentaal. De videoclip is rijk aan ultra verzadigde kleuren, vintage Twilight Zone-geïnspireerde fantasie en een bombastisch gevoel voor humor, verpakt in vreemde verhaallijnen.